Главная угроза распространяющегося по Китаю коронавируса заключается в том, что он все больше влияет на мировую экономику

Об этом рассказал политолог Юрий Романенко в своем новом видеоблоге (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Меня сейчас, в связи с этим вирусом в Китае волнует не то, что он распространится или наоборот, а что будет с мировой экономикой. Какие будут последствия. Потому что, если он затянется на полтора-два месяца, то это создаст массу проблем для китайской экономики», - отметил он.

При этом ситуацию с индексами, утверждает Романенко, можно заметить уже сейчас.

«Мы уже видим, как индексы поползли вниз. И чем дольше эта ситуация неопределенности будет затягиваться, тем серьезнее это будет сказываться на мировой экономике. А другие площадки – Европа, Соединенные Штаты, они тоже находятся в достаточно непрочной позиции. Вирус может спровоцировать новую волну мирового кризиса, о котором все так много говорят», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, пожар в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины в Киеве это знак министру Бородянскому, что он встал на антисоциальный путь.Об этом на своей страничке в Facebook написал украинский журналист и политический обозреватель Юрий Романенко.



По его словам, это знак для министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.



"Горит Минкульт. Это знак министру Бородянскому, что он встал на антисоциальный путь и потому проклят. Небеса уже не могут равнодушно смотреть на его вредительскую деятельность и законопроекты. Вообще, это хороший повод закрыть это Министерство, которое не имеет никакого смысла и просто высасывает деньги из бюджета на бестолковую и вредную деятельность", - написал он.

Напомним, что вторжение китайского вируса началось, срочное заявление Минздрава: как спастись украинцам.

Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью.

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