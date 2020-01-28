Экс-начальник Государственного бюро расследований Роман Труба решил обжаловать указ президента Владимира Зеленского об увольнении в Верховном Суде Украины

Как передает Politeka.net, об этом Труба заявил в своем Телеграм-канале. Бывший глава ГБР хочет добиться признания противоправным указа Зеленского о досрочном прекращении полномочий.

Труба заявил, что снятие его с поста было политическим решением. Теперь же он хочет, чтобы его увольнение получило правовую оценку.



"В настоящее время ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", - сообщил Труба.

Ранее мы писали, Трубу обвиняют в неправомерном использовании бюджетных денег. Об этом говорится в расследовании СМИ. Появилась инфомация о "крутой" вечеринке, которую закатил экс-глава ГБР с подчиненными после "слива" прослушки.

Так, расследователи выяснили, что закрытая вечеринка руководства ГБР состоялась 29 ноября в итальянском ресторане "Веро Веро". Журналисты заметили подъехавшего на мероприятие самого Трубу, а также его заместителя Ольгу Варченко. Примечательно, что, завидя корреспондентов, в на место вызвали полицию. А после того, как журналисты обратились в пресс-службу ГБР за разъяснениями, то руководство Бюро решили вывозить с вечеринки тайком, укрывая под зонтиками (при ясной-то погоде).

Ситуация собрала немало откликов в сети. Украинцы бурно отреагировали на "прогнившую систему".

"Считаю, что люстрация сейчас нужна в большей степени, чем прежде. Люстрация во всех ветвях власти особенно. И провести ее надо так, чтобы потом ни о чем не жалеть", - писали в комментариях под этим расследованием.

Напомним, Зеленский уволил Трубу 27 декабря 2019 года. Труба возглавлял Бюро с 2017 года. До этого работал главой департамента ТОВ "Юридическая компания "Сектор права", а перед этим начальником следственного управления при Генпрокуратуре Украины.

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