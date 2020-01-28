Зеленского тут же обвинили в искажении фактов

Президент Украины Владимир Зеленский напугал Российскую Федерацию своими заявлениями во время визита в Польшу

Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

Это заявление крайне не понравилось директору Службы внешней разведки (СВР) России, председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину. Он обвинил Зеленского в искажении истории, а также добавил, что тем самым глава Украины показывает свою приверженность к национализму.

"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии - по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", - заявил Нарышкин.