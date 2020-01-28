Президент Украины Владимир Зеленский напугал Российскую Федерацию своими заявлениями во время визита в Польшу
Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".
Это заявление крайне не понравилось директору Службы внешней разведки (СВР) России, председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину. Он обвинил Зеленского в искажении истории, а также добавил, что тем самым глава Украины показывает свою приверженность к национализму.
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"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии - по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", - заявил Нарышкин.
Он также сделал циничное заявление, что Львовская дивизия создавалась в Архангельске, а название позже получила при освобождении города.
Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лишь играет с президентом Украины Владимиром Зеленским, используя его слабости в свою пользу. Такое мнение озвучил политолог Тарас Черновол
Политика Зеленского, которая предусматривает ряд уступок и действия Путина, который увидел, что можна моделировать ситуацию в Украине, опасны для нашей страны. Вот например глава РФ видит, что для Зеленского существует благая цель - вернуть пленных, что это самый главный фактор в политике президента Украины, и Путин на этом играет. За это он вытесняет обещания и уступки.
Напомним, Путин взялся за старое, Зеленского предупредили о катастрофе.
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