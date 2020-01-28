Президент України Володимир Зеленський налякав Російську Федерацію своїми заявами під час візиту в Польщу

Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі заявив, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів, і він же дозволив запустити "смертоносний маховик Голокосту".

Ця заяву вкрай не сподобалася директору Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії, голові Російського історичного товариства Сергію Наришкіну. Він звинуватив Зеленського в спотворенні історії, а також додав, що тим самим глава України показує свою прихильність до націоналізму.

"Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму, зовсім забуваючи про те, за яким принципом називалися частини Червоної армії - за принципом географічного місця, де та або інша частина формувалася, або ж, починаючи з 1943 року, по географічному напрямку головних ударів", - заявив Наришкін.

Він також зробив цинічну заяву, що Львівська дивізія створювалася в Архангельську, а пізніше отримала назву при звільненні міста. Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін лише грає з президентом України Володимиром Зеленським, використовуючи його слабкості в свою користь. Таку думку озвучив політолог Тарас Чорновіл Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін лише грає з президентом України Володимиром Зеленським, використовуючи його слабкості в свою користь. Таку думку озвучив політолог Тарас Чорновіл