Президент України Володимир Зеленський налякав Російську Федерацію своїми заявами під час візиту в Польщу
Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі заявив, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів, і він же дозволив запустити "смертоносний маховик Голокосту".
Ця заяву вкрай не сподобалася директору Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії, голові Російського історичного товариства Сергію Наришкіну. Він звинуватив Зеленського в спотворенні історії, а також додав, що тим самим глава України показує свою прихильність до націоналізму.
Чорнобиль 2020: оголошений воєнний стан, правду приховують, "Боже, врятуй нас усіх"
НБУ різко змінив курс долара і євро, гривня обвалилася: що відбувається в обмінниках
Спливла страшна правда про Меган Маркл і принца Гаррі: "Єлизавета II запропонувала..."
Банкомати Приватбанку залишають українців без грошей: як працює нахабна схема
"Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму, зовсім забуваючи про те, за яким принципом називалися частини Червоної армії - за принципом географічного місця, де та або інша частина формувалася, або ж, починаючи з 1943 року, по географічному напрямку головних ударів", - заявив Наришкін.
Він також зробив цинічну заяву, що Львівська дивізія створювалася в Архангельську, а пізніше отримала назву при звільненні міста.
Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін лише грає з президентом України Володимиром Зеленським, використовуючи його слабкості в свою користь. Таку думку озвучив політолог Тарас Чорновіл
Політика Зеленського, яка передбачає ряд поступок і дії Путіна, який побачив, що можна моделювати ситуацію в Україні, небезпечні для нашої країни. Ось наприклад, глава РФ бачить, що для Зеленського існує блага мета - повернути полонених, що це найголовніший чинник у політиці президента України, і Путін на цьому грає. За це він витісняє обіцянки і поступки.
Нагадаємо, Путін взявся за старе, Зеленського попередили про катастрофу.
Як повідомляла Politeka, Путін і Зеленський несподівано встановили контакт, в Кремлі не приховують радості
Також Politeka писала, що звільнений Труба повстав проти Зеленського