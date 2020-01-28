В мережі обурилися маразматичній заяві депутата від партії Володимира Путіна



Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував на своїй сторінці в Twitter російський економіст Владислав Жуковський.





"Єдина Росія пробила чергове дно. Партія садистів і уркаганів: депутат Бороніна запропонувала жителям селища Червона Гірка здавати дітей в інтернат, щоб не возити в сусіднє місто в школу. Побудувати школу або організувати автобус для школярів не запропонувала", - повідомив він.

Така ініціатива російського депутата не на жарт розлютила користувачів мережі, а деякі вже як належне сприйняли її.

"Хочеться їх депортувати куди-небудь від нормальних людей. У наших чиновників стільки ненависті до простих людей ! Це не люди ..", "Скоро запропонують здавати на органи, і годувати не потрібно, і гроші чималі.", "Можна їх всіх оптом в інтернат для недоумкуватих?! За колючий дріт!!!", "Цікаво, коли їм мандати роздають, у них перед тим як його вручити, перевірять довідку від психолога та нарколога?", - писали в мережі.

Раніше ми розповідали про те, що в російській школі дітям на новорічному святі показали виступ співробітників охорони виправної колонії.

Ми також інформували про те, що в Росії школяра оштрафували на 30 тисяч рублів за статтею про неповагу до влади за коментарі про Володимира Путіна в соціальній мережі.

Школяр розмістив у розділі "Записи" у "ВКонтакте" картинки, на яких на рожевому тлі чорним шрифтом написав: "Путін і його уряд – п*****си казкові", а також "Путін – e****й шакал".

Нагадаємо, незручне запитання про Україну загнав Путіна в глухий кут.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні