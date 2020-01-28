Андрей Пальчевский рассказал, стоит ли украинцам бояться получать посылки с AliExpress в связи с распространением коронавируса
Как сообщает Politeka, известный украинский телеведущий, предприниматель и политический эксперт прокомментировал ситуацию с распространением смертельного коронавируса и возможными мерами его профилактики для Украины в эфире программы «Большой вечер» на NEWSONE (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
В частности, Пальчевский высказался о волнующем многих вопросе получения посылок из Китая. Ведь ни для кого не секрет, что многие украинцы заказывают товары на популярной китайской торговой площадке AliExpress.
«Если они не получают змей и другой живности – то ничего страшного. Это передается от человека к человеку. А вот КАК это передается…я думаю ни Голубовская, ни все остальные пока еще не знают», - отметил Пальчевский.
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При этом он обратил внимание на то, что вирус постепенно распространяется по миру и уже попал в Европу. Эксперт подчеркнул, что Украине стоит принять превентивные меры прежде, чем коронавирус дойдет и до нашей страны.
«Самое время проявить себя. Не надо плестись в хвосте», - заявил Пальчевский, предложив ввести «строгие меры».
«Ничего страшного, потерпим две недели, найдем как это лечится», - призвал эксперт.
В связи с этим он призвал правительство не ждать «отмашки» от ВОЗ и «закрыть» страну от Китая на время борьбы с вирусом.
Напомним, ранее телеведущий уже высказывал свои мысли по поводу мер предосторожности для Украины в связи с коронавирусом.
«Считаю необходимым обратиться к президенту, который как обычно за границей, или к тому, кто принимает решения, закрыть прямые рейсы из Китая, а также просмотреть все пересадочные. Всех, кто прибыл сейчас, надо посадить на карантин, этих людей надо выдержать. Тем более, вирус передается без всяких на то видимых причин», - подчеркнул эксперт.
Он возмущен тем, что соответствующие меры не были приняты ранее.
Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.
Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.
Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».