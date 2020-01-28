Факти говорять самі за себе

В "Укрпошті" закликають не боятися поширення китайської коронавіруса через поштові сервіси

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційне повідомлення "Укрпошти".

Державна поштова компанія "Укрпошта" інформує, що на сьогоднішній день немає достовірних доказів ризику передачі смертельного китайського коронавіруса через посилки з Китаю.

"Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони", – йдеться у повідомленні підприємства в Facebook.

Прес-служба запевнила, що в компанії уважно стежать за ситуацією і перебувають на зв'язку з Міністерством охорони здоров'я України і своїми партнерами в Китаї.

"Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", – додали в "Укрпошті".

Також в компанії просять довіряти лише офіційною інформацією та не поширювати дезінформацію, пов'язану з посилками.

"Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію", - додали в повідомленні.

Доповнимо, що раніше в мережі з'явилася інформація про те, що всі посилки з Китаю будуть нібито спалювати.

Зазначимо, що за останніми даними, число померлих від коронавіруса в Китаї зросло до 106, а число хворих вже досягло 4 500 осіб (з них 976 тяжкохворих).

Також стало відомо, що смертельний вірус дістався до німецького міста Штарнберг, що недалеко від Мюнхена. В Україні вчора булп зафіксованп підозра на зараження коронавірусом у Львові, проте, на щастя, вона не підтвердилося.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву

Також Politeka писала, що таємничий вірус косить людей з шаленою швидкістю

А ще Politeka повідомляла, що новий вірус вбиває людей, термінове повідомлення Моз