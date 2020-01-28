Нардеп от партии "Слуга народа" рассказал о слабом месте президента Украины Владимира Зеленского

Так, нардеп Александр Качура отметил в интервью Обозревателю, что главным недостатком Владимира Зеленского является его "чрезмерная доверчивость" к людям.

Он объяснил, что Зеленский по своей природе слишком доверчив, но в политике существует более токсичная среда, поэтому нельзя таким быть.

"Он по своей природе умеет доверять людям. Но мне кажется, что в политике более токсичная среда. Нужно все-таки немножко перебирать – и отдельными людьми, и не так воспринимать информацию, которую доносят отдельные люди", - отметил нардеп.

При этом Качура не стал называть конкретных соратников Зеленского о которых идет речь. Он утверждает, что все это необходимо рассматривать лишь, как явление. Зеленский каждый раз давал шанс людям, с которыми работал в коммерческой сфере, ведь человек может исправиться.

По его мнению, когда дело касается политики, то, если хоть один раз кто-то из окружения подведет, то они подведут и во второй раз тоже. По-другому в этой сфере не бывает, поэтому Зеленскому необходимо быть осторожным.

Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский должен присмотреться к своему окружению особенно к людям, которые пишут ему тексты. Такое мнение высказал публицист и народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский после выступления президента Украины в Польше.

"Я считаю, что президента очень жестоко и жестко подставили, вручив ему подобный текст. Президент Украины должен провести серьезную беседу в своем офисе насчет этого текста. Кроме того, обвинить государство, которое понесло наибольшие потери в этой войне, я говорю о СССР с потерями в 30 миллионов в рядах советской армии. Так вот - это настоящий цинизм", - прокомментировал Бужанский.