Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе есть прогресс по сокращению обстрелов

Израильские СМИ опубликовали интервью с Владимиром Зеленским. В нем он заявил, что количество обстрелов сокращается, хотя на самом деле этого не происходит. Об этом пишет Бигус.

"Есть очень сложные вопросы. Я вижу прогресс, так как количество обстрелов существенно сокращается. Но все еще присутствуют", - сказал президент Украины.

Но оказалось, что это не так. Благодаря анализу ОБСЕ удалось это узнать. В Украине все больше нарушают режим прекращения огня в сравнении с прошлым отчетным периодом в прошлом году.

Например, 17 января текущего года было 690 взрывов, а в прошлом году этого числа 280, что почти в три раза меньше. 16 января текущего года было зафиксировано 280 взрывов, а в прошлом году 140.

За две недели до интервью Зеленского ОБСЕ опубликовала 13 отчетов. В четырех было увеличении обстрелов в обоих областях и только у двух показатели стали меньше в обеих областях.

Эта тенденция длится не первый месяц. О таких данных заявил и глава МИД Вадим Пристайко:

"Что касается Минского процесса и увеличения обстрелов, мы конечно переживаем за это. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ, что это значит - попытки сорвать процесс или совпадение множества факторов, которые стали причиной роста обстрелов".

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Сотрудники МИД поплатились за просчеты в подготовке поездки президента Владимира Зеленского в Израиль и Польшу .

По информации источника, один из уволенных сотрудников отвечал за подготовку текстов выступлений президента (спичрайтер). Второй сотрудник был начальником отдела, а относительно третьего - ничего не известно.

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