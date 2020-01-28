Топ-пропагадистка Кремля, ярая украинофобка Ольга Скабеева жестко прошлась по последнему заявлению президента Украины Владимира Зеленского

Ольга Скабеева не смогла оставить без своего внимания приезд президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, его встречу с польским президентом Анджеем Дудой, а также участие в мероприятиях по случаю освобождения канцлагеря Освенцим.

Как сообщает Politeka.net, любительница агрессивной политики РФ Ольга Скабеева решила "потроллить" Зеленского в своем Телеграм-канале, сделав репост из группы, которую модерируют пророссийские боты.

В частности скандальную Скабееву вывели из себя слова президента Украины о том, что именно украинцы в составе Красной Армии освободили узников концлагеря Освенции зимой в 1945 года.

Стоит отметить, что тогда непосредственное участие в освобождении узников действительно принимали части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 1-го Украинского фронта.

Но пропагандисты Кремля и дальше разжигают у россиян ненависть к украинцам, делая провокационные заявления.

"Зеленский примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме, которые приурочены к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Там Путина не будет, можно спокойно ехать и рассказывать, как Освенцим освободили украинцы", - издевательски написали пропагандисты.

Именно их пост перепостила Скабеева и подписала его с пометкой: "А вы думали, мы пошутили?".

Также ранее сообщалось, что на своей странице в Инстаграме ведущая Ольга Скабеева опубликовала собственное фото и оставила подпись: «Кто скучал по Украине? Мы сегодня много о ней говорили. Потому что был повод».

Пользователи, на удивление, отреагировали на пост пропагандистки более чем скептически. Они прямым текстом пишут о том, что российское телевидение в погоне за сплетнями об Украине напрочь забыло о проблемах собственной страны, и отмечают, что уже устали от новостей о соседнем государстве.

Напомним, что пропагандистка Скабеева запугала украинцев карательными мерами.

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