Бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин срочно обратился к правоохранителям с требованием привлечь к ответственности топ-чиновника США

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины. Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания», - говорится в заявлении.

Шокин также уточнил, что согласился покинуть свою должность из-за давления чиновника.

«В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель проведения с руководителями государства переговоров по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица», - подчеркивается в тексте обращения.

По словам Шокина, Байден требовал уволить его, а взамен Украине предлагалась сумма водин миллиард долларов.

Как сообщалось ранее, экс-мэр Нью-Йорка и личный адвокат нынешнего президента США Руди Джулиани начал публиковать на своей странице в Твиттер доказательства захвата власти в Украине администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. По данным Джулиани, пять лет назад тогдашняя власть в США внедрила в Украину целую агентурную сеть во главе с экс-президентом Петром Порошенко.

Эта сеть украла и вывела из Украины более 100 миллиардов долларов, подчеркивает Джулиани. По его словам, покровителями Порошенко и его соратников были Джо Байден, Хиллари Клинтон и другие члены демократической партии США. Они не только позволяли украинским политикам грабить страну, но и получали с этого свои проценты:

«70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», - поясняет Джулиани.

Напомним, личный адвокат Трампа приехал в Киев после громкого скандала.

Как сообщала Politeka, Трамп оскандалился высказыванием об Украине, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что рассекречены скандальные документы о связи Трампа с Украиной.