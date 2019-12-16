"Ничего кроме грабежа в Украине не происходило"

Адвокат Дональда Трампа рассказал о захвате власти в Украине пять лет назад

Экс-мэр Нью-Йорка и личный адвокат нынешнего президента США Руди Джулиани начал публиковать на своей странице в Твиттер доказательства захвата власти в Украине администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. По данным Джулиани, пять лет назад тогдашняя власть в США внедрила в Украину целую агентурную сеть во главе с экс-президентом Петром Порошенко.

Эта сеть украла и вывела из Украины более 100 миллиардов долларов, подчеркивает Джулиани. По его словам, покровителями Порошенко и его соратников были Джо Байден, Хиллари Клинтон и другие члены демократической партии США. Они не только позволяли украинским политикам грабить страну, но и получали с этого свои проценты:

«70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», - поясняет Джулиани.

Он подчеркнул, что несколько месяцев занимался сбором соответствующих доказательств.

«Они захватили власть, разрушили огромную страну в центре Европы, а теперь пытаются оправдать зверские преступления демократией и сменой курса в Украине. Это афера, ничего кроме грабежа в Украине не происходило», - уверен адвокат Трампа.

Он также связывает нынешние требования импичмента президента США именно с украинским делом. По его мнению, таким образом демократы пытаются скрыть свои действия в Украине.

«Импичмент — часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена и Порошенко в Украине выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США — Ред.) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США и за это они ответят сполна», - подчеркнул Джулиани.

Он также отметил, что свидетелей по этому делу всячески пытались заставить молчать.

«Свидетель Шокин уволен из-за угроз Байдена не выделить миллиард долларов жизненно важной [для Украины] помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов. Помимо Шокина в Украине убивали людей, которые могли что-то знать. Они убивали людей прикрываясь агрессией и войной», - написал адвокат Трампа.

Он добавил, что в будущем поделится новыми фактами влияния США на внутреннюю политику Украины.

Напомним, личный адвокат Трампа приехал в Киев после громкого скандала.

Как сообщала Politeka, Трамп оскандалился высказыванием об Украине, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что рассекречены скандальные документы о связи Трампа с Украиной.