Владимир Зеленский показал свою личную парикмахерскую, расположенную прямо в офисе президента

Мало кто знает, что Владимир Зеленский получил в наследство от своих предшественников довольно странный «сюрприз» - личную парикмахерскую, расположенную прямо в его офисе. Об этом сам глава государства рассказал журналистам еще в июне, когда пригласил их посетить его рабочий кабинет в тогда еще Администрации президента. В ходе экскурсии по огромным залам, Зеленский вдруг вспомнил о том, что хотел показать представителям СМИ.

«У меня есть там прикол. Хотите покажу? Пошли!», - предложил президент и повел журналистов в отдельную комнату, примыкающую к рабочему кабинету.

Интерьер этой комнаты удивил всех присутствующих: в ней оказалась настоящая мини-парикмахерская с креслом для мытья головы, огромным зеркалом и сушилкой для волос. Зеленский назвал это приспособление «прикольной вещью», однако признался, что никогда не пользовался этой комнатой и не планирует делать этого в будущем.

«Можно ж душ дома принимать», - отметил тогда Зеленский.

Впрочем, возможно со временем президент и изменит свою точку зрения. Ведь уже в октябре 2019 года он признался, что ему катастрофически не хватает времени на личную жизнь. Так, на пресс-марафоне с журналистами, он заявил, что не успевает даже сходить к парикмахеру.

«У меня нет времени жить... У меня нет даже времени сходить в парикмахерскую», - рассказал президент.

Он пояснил, что ежедневно ему приходится проводить множество встреч и решать государственные вопросы.

Тогда же Зеленский вспомнил о парикмахерской, расположенной в Офисе президента. Однако, по его словам, времени у него не хватало даже на ее посещение.

Отметим, что ранее нардеп от партии "Слуга народа" рассказал о слабом месте президента Украины Владимира Зеленского. Так, нардеп Александр Качура отметил, что главным недостатком Владимира Зеленского является его "чрезмерная доверчивость" к людям.

"Он по своей природе умеет доверять людям. Но мне кажется, что в политике более токсичная среда. Нужно все-таки немножко перебирать – и отдельными людьми, и не так воспринимать информацию, которую доносят отдельные люди", - отметил нардеп.

Напомним, всплыла неудобная правда о Зеленском, "слуга народа" выдал все.

Как сообщала Politeka, Зеленский резко высказал украинцам неприятную правду.

Также Politeka писала, что Зеленский допустил роковую ошибку, ситуация на Донбассе обострилась.