Путин и его ОПГ уже давно уничтожили ветви власти

Президент РФ Владимир Путин и его помощники задумали переворот в России для того, чтобы удержать власть в стране

Российский оппозиционер Гарри Каспаров назвал конституционным переворотом реформу Конституции в РФ, сообщает Обозреватель. Кроме того, он назвал Конституцию центральной точкой, вокруг которой выстраивают новую политическую конструкцию.

Оппозиционер считает, что совковые дворово-гэбэшные гопники путинской ОПГ (организованная преступная группа прим.ред.) понимают, что оболваненные россияне прекрасно сплотятся вокруг 75-летия Победы со дня окончания Второй мировой. В России умело используют "обертку победы" для уничтожения нынешней Конституции.

В то же самое время Андрей Илларионов в одном из интервью заявил, что Россией управляет не один Путин, а целая "корпорация". В нее входят Николай Патрушев, Александр Бортников, Сергей Иванов и Сергей Нарышкин.

Путин и его ОПГ уже давно уничтожили ветви власти, заменив их на неконституционную власть - Совет Безопасности. В нем заседают выше названные особы.

Переворот они начали давно, еще в 2004, тогда были отменены выборы губернатора. Позже Путин нарушил Конституцию и вернулся в кресло президента на третий срок. Продолжение конституционного переворота произошло в марте 2018, когда Путин заполучил уже четвертый незаконный президентский срок.

Еще одна фаза переворота, для вечного правления Путина, произошла совсем недавно. Теперь Путин решил перекроить Конституцию РФ, сделав так, чтобы править всем и всеми даже не будучи президентом России.

Самое примечательное, что каждый раз перевороты сходят с рук Путину и его "товарищам".

Также ранее сообщалось, что при власти Владимир Путин остался достаточно случайно, а внесение изменений в Конституцию – расплата за возможность еще посидеть в президентском кресле. Такое мнение высказал лидер партии «Европейская партия Украины» Николай Катеринчук.

«Он понимает, что ему сейчас лучше переформатировать свое присутствие во власти и не оставаться на должности президента. Потому что он знает, что вокруг него кольцо уже сужается, и он может потерять власть. А если он потеряет власть, то это будет для него катастрофа», – отмечает Катеринчук.

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