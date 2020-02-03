РФ, до сих пор пытавшаяся говорить с Европой с позиции шантажа, доигралась

Диктатура, которую устроил президент РФ Владимир Путин в Европе подходит к концу

Российская Федерация безвозвратно теряет европейский газовый рынок. Мощным ударом по газовой диктатуре Кремля стала остановка строительства газопровода "Северный поток-2". Когда до финиша оставалось всего 160 километров, швейцарская компания была вынуждена свернуть работу из-за американских санкций.



Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал блогер Владимир Бучко на своем канале в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Ко всему прочему, он отметил, что у России пока нет собственной технологии, позволяющей осуществлять укладку труб на такой глубине. Поэтому дата окончания строительства трубопровода переносится на неопределенный срок.

К тому времени мощные позиции на рынке могут занять другие государства, Например США, которые проталкивают на европейский рынок все больше своего газа.

"Можно сказать, что РФ, до сих пор пытавшаяся говорить с Европой с позиции газового шантажа, доигралась", - заметил блогер.

Он также добавил, что газовый поток из РФ в Европу сокращается, говорит и самый свежий факт. Вместо запланированных 4,6 миллиарда кубометров газа фактически через украинскую ГТС в январе прошло лишь 2 миллиарда.

Тем временем США играют со своей ценой на газ, чтобы прибрать к рукам весь рынок Европы. По словам Бучко уже существуют прогнозы, что в текущем году РФ может снизить объем своих прежних европейских поставок.

"В общем, Россия попала в капкан собственных "газовых" козней, которыми она хотела укротить Украину. А получается, что угодила в него сама, бестолково потеряв десятки миллиардов долларов", - резюмировал Бучко.

Напомним, Путин серьезно болен.

Как сообщала Politeka, Путин повторит сталинский сценарий в России.

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