Володимир Путін може отримати ключові повноваження президента і уряду за умови, якщо очолить Держраду

таку думку озвучив російський політолог і публіцист Леонід Радзіховський, передає Обозреватель.

За його словами, при такій умові в руках Володимира Путіна виявиться значна частина реальної влади в країні.

Радзіховський також припустив, що Володимир Путін буде співправителем Російської Федерації при майбутньому президентові, завдяки чому він зможе впливати на ключові рішення в його політиці.

"Роль Держради, яку очолить Путін, буде дуже великою, влада в Росії розділиться. Ось на гербі зображений двоголовий орел – так і в країні буде двовладдя: з одного боку – президент, з іншого – Путін, як голова Держради. Що це таке – є розкид думок. Від почесної пенсії з усіма атрибутами, як у англійської королеви, і до людини, у якого в руках значна частина реальної влади, ключові повноваження президента і уряду. Такий собі співправитель при президентові", – озвучив політолог свій прогноз.

Леонід Радзіховський також порівняв майбутню посаду Володимира Путіна з граючим тренером в хокеї, який впливає на ключові рішення.

"Ось є реальна команда, президент, уряд і є граючий тренер – ось це він, Путін. Він не втручається в конкретне управління, тренер не може вискочити на лід і махати ключкою, але він може підбирати гравців, давати поради. Думаю, що Путін визначив для себе таку роль. А як це буде насправді, ніхто сказати не може, включаючи його самого", – резюмував політолог в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін планує позбутися Донбасу. За словами політолога Леоніда Радзіховського, Путіну це необхідно для передачі влади в рамках спецоперації "наступник".

Радзіховський також стверджує, що для Володимира Путіна зараз важливо, щоб цивілізований Захід міг прийняти його в якості нової фігури – голови Держради, а для цього йому потрібно пред'явити успіхи у розв'язанні війни з Україною.

"Він украй зацікавлений в режимі повної тиші, щоб на Донбасі не було ніяких пострілів і абсолютно не зацікавлений у "Л/ДНР". Вони йому зовсім не потрібні, особливо як людині, який пішов з поста президента", - резюмував політолог

Нагадаємо, Путін серйозно хворий.

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