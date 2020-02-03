Российской Федерации напомнили о факте оккупации балтийских стран, а также о том, что Иосиф Сталин точно так же причастен к перекраиванию мира, как и Адольф Гитлер

Об этом сообщил украинский журналист и публицист Виталий Портников на страницах издания Эспрессо. Сама дискуссия о столетии подписания Тартуского мирного договора, поднятая Эстонией, задела Россию за живое.

Журналист заметил, что спор Москвы и Таллина в очередной раз подтвердил, что оккупанты не собираются адекватно воспринимать действительность. Ведь в то время, как для Эстонии подписание Тартуского мирного договора стало началом ее государственности, то для России - это всего лишь бумажка.

"Тартуский мирный договор был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась добровольно к Советскому союзу. Нас оккупировали", – высказала свое мнение президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

На ее слова огрызнулась официальный представитель российского МИД Мария Захарова, обвинив Эстонию в "кризисе развития" и в том, что ей якобы нечем привлечь электорат.



Портников отметил, что такая реакция свидетельствует лишь об одном - РФ готова воспринимать историю только тогда, когда она ей выгодна.

Он отмечает, что РФ не готовы признать самого факта оккупации балтийских стран. Признание этого факта совершенно иначе демонстрирует роль Советского союза во Второй мировой войне. Это напоминает, что Сталин и Гитлер делили Европу между собой, а в каждой стране найдется подтверждение этому факту.

Портников также напомнил, что после оккупации Эстонии часть территории этой страны была передана тогдашней России, и так осталась в ее составе.

"Эстония на эту территорию не претендует, но о самом факте передаче земель не забывает. И тут оказывается, что для российских чиновников, которые так любят поговорить о "сакральности" аннексированного Крыма, такая память – просто оскорбление", – резюмировал украинский журналист.

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