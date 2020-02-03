Президент РФ Володимир Путін готує для РФ нове майбутнє, яке практично не буде відрізнятися від сьогоднішніх реалій
Перед своїм відходом глава РФ Володимир Путін обов'язково озвучить ім'я свого наступника і пізніше він виграє президентські вибори в Росії. А роль Держради стане настільки величезною, що в Російській Федерації запанує двовладдя.
Таку думку озвучив російський психолог і журналіст Леонід Радзіховський у блозі на сторінках видання Обозреватель.
"Ось на гербі зображений двоголовий орел – так і в країні буде двовладдя: з одного боку – президент, з іншого – Путін, як голова Держради", - зазначив експерт.
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Він також додав, що влада Путіна навряд чи стане такою ж, як у його наступника, адже під його контролем перебуває армія, зовнішня політика, поліція, служба безпеки. Тому складно уявити, що роль Держради буде мати таку ж силу і міць, що і президент РФ. Путін може бути головою Держради, але в чому полягатимуть його повноваження поки ніхто не розуміє.
Російський журналіст звернув увагу, що думок на цей рахунок багато: від того, що у Путіна буде почесна пенсія з усіма атрибутами, як у англійської королеви, і до людини, у якого в руках значна частина реальної влади.
Леонід Радзіховський припустив, що, можливо, на думку Путіна і його бажанням голова Держради – щось у вигляді граючого тренера в хокеї.
"Ось є реальна команда, президент, уряд і є граючий тренер – ось це він. Він не втручається в конкретне управління, тренер не може вискочити на лід і махати ключкою, але він може підбирати гравців, давати поради", - висловився журналіст.
Також він додав, що навіть Путін не знає, якою його роль буде насправді.
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