Ось на гербі РФ зображений двоголовий орел – так і в країні буде двовладдя

Президент РФ Володимир Путін готує для РФ нове майбутнє, яке практично не буде відрізнятися від сьогоднішніх реалій

Перед своїм відходом глава РФ Володимир Путін обов'язково озвучить ім'я свого наступника і пізніше він виграє президентські вибори в Росії. А роль Держради стане настільки величезною, що в Російській Федерації запанує двовладдя.

Таку думку озвучив російський психолог і журналіст Леонід Радзіховський у блозі на сторінках видання Обозреватель.

"Ось на гербі зображений двоголовий орел – так і в країні буде двовладдя: з одного боку – президент, з іншого – Путін, як голова Держради", - зазначив експерт.

Він також додав, що влада Путіна навряд чи стане такою ж, як у його наступника, адже під його контролем перебуває армія, зовнішня політика, поліція, служба безпеки. Тому складно уявити, що роль Держради буде мати таку ж силу і міць, що і президент РФ. Путін може бути головою Держради, але в чому полягатимуть його повноваження поки ніхто не розуміє.

Російський журналіст звернув увагу, що думок на цей рахунок багато: від того, що у Путіна буде почесна пенсія з усіма атрибутами, як у англійської королеви, і до людини, у якого в руках значна частина реальної влади.

Леонід Радзіховський припустив, що, можливо, на думку Путіна і його бажанням голова Держради – щось у вигляді граючого тренера в хокеї.

"Ось є реальна команда, президент, уряд і є граючий тренер – ось це він. Він не втручається в конкретне управління, тренер не може вискочити на лід і махати ключкою, але він може підбирати гравців, давати поради", - висловився журналіст.

Також він додав, що навіть Путін не знає, якою його роль буде насправді.

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