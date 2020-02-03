И это всего за полгода!

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель всего за несколько месяцев могла бы купить квартиру в Киеве

Об этом свидетельствует ее декларация, передает «УНН».

«В 2019 году пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель начислена заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря президента Украины составляет 27 187 гривен», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в среднем у Мендель получалось около 53 тысяч гривен в месяц.

Как сообщалось ранее, Юлия Мендель высказалась о переговорах в Париже и призвала украинцев не переоценивать их. Об этом пресс-секретарь написала в сообщении в Facebook.

«Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, среди прочего, и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет окончания войны», – заявила она в соцсети.

Напомним, Мендель ярко отплатила пресс-секретарю Порошенко за прошлые унижения

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