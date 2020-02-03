Російській Федерації нагадали про факт окупації балтійських країн, а також про те, що Йосип Сталін точно так само причетний до перекроювання світу, як і Адольф Гітлер

Про це повідомив український журналіст і публіцист Віталій Портніков на сторінках видання Еспресо. Сама дискусія про сторічча підписання Тартуського мирного договору, піднята Естонією, зачепила Росію за живе.

Журналіст зауважив, що суперечка Москви і Талліна в черговий раз підтвердила, що окупанти не збираються адекватно сприймати дійсність. Адже в той час, як для Естонії підписання Тартуського мирного договору стало початком її державності, то для Росії - це всього лише папірець.

"Тартуський мирний договір був, є і завжди буде залишатися свідоцтвом про народження естонської держави. І він діє. Естонія не добровільно приєдналася до Радянського союзу. Нас окупували", – висловила свою думку президент Естонії Керсті Кальюлайд.

На її слова огризнулася офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, звинувативши Естонію "кризі розвитку" і в те, що їй нібито нічим привернути електорат.



Портников зазначив, що така реакція свідчить лише про одне - РФ готова сприймати історію тільки тоді, коли вона їй вигідна.

Він зазначає, що РФ не готові визнати самого факту окупації балтійських країн. Визнання цього факту зовсім інакше демонструє роль Радянського союзу у Другій світовій війні. Це нагадує, що Сталін і Гітлер ділили Європу між собою, а в кожній країні знайдеться підтвердження цього факту.

Портников також нагадав, що після окупації Естонії частина території цієї країни була передана тодішній Росії, так і залишилася в її складі.

"Естонія на цю територію не претендує, але про сам факт передачі земель не забуває. І тут виявляється, що для російських чиновників, які так люблять поговорити про "сакральності"анексованого Криму, така пам'ять – просто образа", – резюмував український журналіст.

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