Во вторник, 4 февраля, Верховная Рада поддержала увольнение Алены Бабак с поста вице-премьер-министра и министра развития общин и территорий Украины

Как передает Politeka.net, за увольнение Бабак проголосовали 266 депутатов. В то же время избранники проголосовали за новую кандидаруру на место Бабак.

С 278-ю голосами ее место занял Денис Шмыгаль. Последний, исходя из его карьерных поворотов, является человеком Рината Ахметова.

Так, Шмыгаль работал губернатором Ивано-Франковской области. Согласно его декларации за 2018 год, он заработал 3,5 миллиона гривен в холдинге ДТЭК Ахметова.

Уволенная Бабак, выступая с трибуны Рады, обвинила в причастности к своей отставке «строительную мафию», правда, не уточнила, о чем именно идет речь. В то же время, по ее словам, решение уйти в отставку является ее собственным желанием и принималось без давления.

Ранее мы сообщали, кандидатуру Бабак в свое время предложил на должность министра премьер Алексей Гончарук. Они вместе работали в BRDO. Отмечалось, что Владимир Зеленский почти сразу согласовал кандидатуру Бабак, так как высоко оценил ее профессиональные качества.

К слову, под самим Гончаруком также шатается кресло - ситуация обострилась после "слива" прослушки из его кабинета, где он вел совещание по экономическим вопросам. Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский "слаб" в этих вопросах, да и он сам, как оказалось не сильно хорошо разбирается в экономике.

После кассетного скандала премьеру пророчили скорую отставку. Гончарук прокомментировал, что против президента и его команды "ведется сильная работа". Однако, его "не запугать" и он продолжит "бороться с коррупцией".

Как сообщалось, Зеленский решил дать Гончаруку второй шанс, правда, по мнению многих политологов, премьер нужен в кресле до тех пор, пока не разрешатся острые на сегодня вопросы - к примеру, с продажей земли.

Напомним, Тимошенко набросилась на Зеленского после скандала с Гончаруком.

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