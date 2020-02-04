Владимир Жириновский, депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР, заявил, что не знает украинского нардепа Илью Киву

Пресс-секретарь Жириновского назвал информацию о переписке фейком. По заявлению, у лидера ЛДПР нет вообще мобильного телефона, что означает, что Жириновский не мог вести переписку. Также добавлено, что депутат Госдумы «вообще не знает, кто такой Илья Кива». Об этом сообщает Politeka со ссылкой на РосСМИ.

После этого Илья Кива дал комментарий, в котором обьяснил, кто на самом деле "Владимир Жириновский":

"Я переписывался со своим другом Володей которого называю Жириком, по тексту и сути могу ответить за каждое написанное слово, потому что это правда, а остальное воспалённая фантазия журналистов. Кстати я у него подписан как Халк", передает "Страна".

Ранее мы сообщали, что во вторник, 4 февраля, народного депутата от "ОПЗЖ" Илью Киву засняли за перепиской с депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским.

Судя по сообщениям Кивы, Жириновский 3 февраля поинтересовался у Кивы, звонил ли тот. На следующий день украинец ответил, а заодно спросил у российского депутата, как его самочувствие и попросил перезвонить.

Кива еще начал набирать сообщение, в котором в матерной форме пожаловался на правительство Украины, назвав нелестным словом главу Кабмина Гончарука. Правда неизвестно, отправил ли это сообщение украинский депутат или передумал в последний момент.

"В Раду пришел го*ик-премьер со своим пид**ким правительством, страну с*ка прос*али. И с этими пид**ами шансов восстановить экономику, взаимоотношения...", - окончание месседжа, к сожалению, не попало на камеру.

Позднее нардепа остановили в коридоре и спросили, правда ли, что он общался с Жириновским. Сначала Кива отшучивался, что "это был Дед Мороз", затем все же признал, что знаком по сети (не лично) с Жириновским с 2015 года, и не видит ничего осудительного в том, чтобы переписываться с российским парламентарием.

Сообщалось, что Илья Кива набросился на украинцев, восхваляющих Шухевича и Бандеру, окрестив их «тупым стадом».

Скандальный нардеп от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» разместил на своей странице в Фейсбук эмоциональный пост, посвященный украинцам. В нем Кива резко раскритиковал украинцев, которые поддерживают Шухевича и Бандеру, но при этом еще и чтят память жертв Холокоста. Депутат уверен, что это взаимоисключающие позиции.

Напомним, друг Кивы набросился на женщин в ресторане, появилось видео атаки

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