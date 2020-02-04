Ажиотаж вокруг коронавируса может быть результатом манипулятивных технологий, на которых наживаются определенные люди

Как сообщает Poiliteka, об этом в эфире программы «Не добрый вечер» рассказал ее ведущий Иорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Смотрите, я не медик. И не претендую на какие-то особые знания в вирусологии. Но еще в школе меня научили считать. И я просто рекомендую этими простыми знаниями иногда пользоваться. Смотрим просто на цифры. Во всем мире от коронавируса умерших больше 300 человек. Это много или мало? Давайте разбираться»,- отметил он.

Лесев утверждает, что эта цифра – погибшие китайцы, которых миллиард четыреста миллионов. А в Украине от ОРВИ за прошлый год погибли 64 человека.

«Это смертность от обычного гриппа приблизительно на 35 миллионов человек. Вы понимаете сопоставление? От обычного гриппа во всем мире умирает в сотни раз людей больше. Это очередная замануха в стиле птичьего или свиного гриппа. Во всем мире полно всякого дер*ма. Насилуют женщин, убивают детей, грабят прохожих. Но если акцентировать внимание на каком-то одном преступлении, может сложиться иллюзия, что только это дер*мо и доминирует», - подчеркнул он.

Еще одним примером манипуляций, утверждает Лесев, является скандал вокруг «любителя собак» - нардепа Евгения Брагара.

«Вот у нас тут все возбудились с его предложением продавать породистых собак. И тратить эти деньги на коммуналку. Ребята, а ведь это тоже элемент манипуляционной технологии. Нет, то что этот Брагар дурак – это бесспорно. Такая себе реинкарнация Гаврилюка, только в очках. Тот нажимал зеленую кнопочку, а у этого кнопочка уже встроена в мозг. А так отличий никаких. Но манипуляция в другом. Нам этим Брагаром разгоняют хрен*, которая не стоит и выеденного яйца», - рассказал он.

Лесев решил напомнить, что во фракции «Слуга народа» до сих пор есть кнопкодавы, фигуранты коррупционных схем и даже сексуального скандала Богдан Яременко.

«А мы обсуждаем какого-то мелкого при*урка с его фантазиями о породистых собачках», - подытожил ведущий.

Как сообщалось ранее, пенсионерка позвонила в прямой эфир одного из украинских телеканалов и пожаловалась депутату на высокие тарифы на газ. В ответ "Слуга народа" Брагар посоветовал женщине продать собаку, чтоб оплатить счета. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

Слова народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара о том, что пенсионерке, у которой нет денег на оплату газа, можно продать «элитного пса», заплатить и жить спокойно, стали настоящей бомбой. Социальные сети буквально взорвались комментариями и фотожабами на эту тему.

Так, в одночасье стал популярным и без того известный мэм, на котором старушка за рулем авто, а рядом – пес с испуганным выражением морды. Правда, теперь сюда добавили подпись «Сейчас тобою заплачу за коммуналку».

Напомним, Брагар после "продажи собаки" вляпался в новый скандал : "Наш враг не Россия..."

Как сообщала Politeka, помощник «Слуги народа» ошарашил выходкой со своим пушистым другом.

Также Politeka писала, что слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива: "безобразие" попало на камеру