Народный депутат и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко приехала в Верховную Раду на элитном Mercedes-Benz S 500
Как передает Politeka.net, соответствующее видео опубликовано в сети. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Кроме того, на кадрах видно, что в кортеже нардепа также присутствовал внедорожник.
А вот в 2019 году Юлия Тимошенко подавая декларацию не указала, что пользуется вышеуказанными авто.
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Политик лишь указала Mercedes-Benz GLS 350 (2017 года выпуска) и ГАЗ 14 "Чайка" (1983 года выпуска), которые записаны на ее мужа Александра Тимошенко.
А вот зарплата политика в 2018 году составила 407 390 гривен в виде зарплаты. Также она получила средства на выполнение депутатских полномочий – 422 880 грн, иностранный доход – 270 896 грн, банковские проценты – 69522 грн.
Ранее на заседание Верховной Рады Юлия Тимошенко явилась в обуви из новой коллекции осень-зима 2019/20 от известного дома Prada.
Журналистам удалось выяснить, сколько же стоят такие ботинки и оказалось, что за пару скромных черных ботинок на широком удобном каблуке Тимошенко пришлось отдать около 25 000 гривен. Это можно увидеть, посетив официальный сайт брендового производителя.
Также мы сообщали, что на форум регионов в Житомире, на котором президент Украины встретился со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко, Владимир Зеленский прибыл на кортеже.
Напомним, Ляшко внезапно подлизался к Тимошенко и набросился на Зеленского.
Как сообщала Politeka, Тимошенко изменила внешность после скандала с Зеленским: "взялась за старое".
Также Politeka писала, что Зеленский набросился на Тимошенко и получил оплеуху.