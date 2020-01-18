Народный депутат и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко приехала в Верховную Раду на элитном Mercedes-Benz S 500

Как передает Politeka.net, соответствующее видео опубликовано в сети. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Кроме того, на кадрах видно, что в кортеже нардепа также присутствовал внедорожник.

Стоить отметить, что стоимость такого транспортного средства очень недешевая.

Согласно информации с сайта автопродаж такой автомобиль обойдется в 35 000 долларов (850 190,25 гривен).

А вот в 2019 году Юлия Тимошенко подавая декларацию не указала, что пользуется вышеуказанными авто.

Политик лишь указала Mercedes-Benz GLS 350 (2017 года выпуска) и ГАЗ 14 "Чайка" (1983 года выпуска), которые записаны на ее мужа Александра Тимошенко.