Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в своем поздравлении украинцев с Крещением засомневалась в традиции окунаться в прорубь

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook политика.

Тимошенко отметила, что по традиции в Крещения некоторые люди "святят" не только воду, но и себя, окунаясь с головой в прорубь. В связи с аномальной зимой, лед на реках и озерах в основном отсутствуем. Тимошенко полагает, что расстраиваться по этому поводу не стоит.

“Могу вас заверить, что ни Иоанн Креститель, ни сам Иисус в прорубь отродясь не прыгали и даже льда не видели. Потому что жили совсем в другом климате", - написала Тимошенко.

Также Тимошенко пустилась в философские рассуждения о судьбе украинцев, которые “никак не научатся” жить по новому и счастливо. “Создается впечатление, что мы больше любим сами испытания, чем вознаграждение за них”, - написала политик. И добавила, что в общем такое поведение неправильное.

Пользователи в комментариях под постом разделились. Одни принялись поздравлять Тимошенко, другие раскритиковали ее за незнание Библии.

“НЕ путайте крещение Иисуса Христа и ваше «Водохреща», они ничего общего не имеют. Читайте Библию и будете знать что такое действительно Крещение и зачем оно нам людям нужно”, - написала одна из пользовательниц.

Другие пользователи посоветовали Тимошенко все-таки искупаться: “Юля иди искупайся, может врать не будешь”, “С Крещением. Пусть вода смоет все ваши грехи. Власть это такое зло и для вашей души и для бедного народа”, “За ноги и вниз головой”, “Не понимаю за, что вы ее благодарите, хорошо щебечет все годы и еще лучше врет”.

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