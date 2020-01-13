Украинский политик, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сменила имидж

Как передает Politeka.net, фото Юлии Владимировны с новой прической опубликовали в Инстаграм. Изменившаяся Тимошенко появилась на Согласительном совете. Она разделила длинные светлые локоны на две части: верхнюю собрала в небольшой хвостик на затылке, закрепив бесцветной резинкой, остальные - распустила.

"Первая Согласительная года, последняя Согласительная сессии", - подписан кадр.

Кроме восторженных комментариев, пользователи отмечают, что несмотря на преображение все же заметно, "как постарела Тимошенко".

Отметим, как правило Юлия Владимировна меняет имидж в преддверии важных событий и новых поворотов в ее деятельности.

Ранее мы сообщали, Тимошенко в конце 2019 года вспомнила давно забытую косу, закрученную в "бублик" на голове. Так, она появилась с этой прической в ноябре во время визита в Хорватию, где проходил Саммит и Конгресс Европейской народной партии. Перед этим событием разразился скандал между Тимошенко и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Многие тогда отметили, что, возможно, перемены во внешнем облике сулят перемены и в политическом плане - якобы Тимошенко переходит в оппозицию.

До этого она появилась на публике с нетуго завязанным хвостом, с локонами на левом плече. В тот раз Леди Ю, довольная законопроектом, была в предвкушении снижения цен на газ для населения.

Кроме того, Юлия Владимировна недавно показала себя с распущенными волосами, когда речь зашла о бюджете на 2020 год.

Ранее, Тимошенко комментировала свою знаменитую косу, о которой многие говорили как о "боевом раскрасе". Политик заявила о символизме этой прически. В 2017 году она решила сменить ее, чтобы «стать больше похожей на женщину, чем на бойца».