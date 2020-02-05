Оба законопроекта сейчас в работе

Если Россия все же решится на полномасштабное вторжение в Украину, есть два момента, которые очень сильно подпортят ее планы

Об этом в своем блоге для «Обозревателя» пишет заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин

Генерал-майор Сергей Кривонос, который сейчас является заместителем секретаря СНБО, назвал два шага, которые помогут предотвратить полномасштабное вторжение России.

Первый – это законопроект про территориальную оборону, который сейчас разрабатывается в комитете по нацбезопасности.

«Это законопроект не просто очень нужен. Это кричащий, горящий законопроект, которого ждут тысячи людей. Вопрос упирается только во время», – подчеркивает Мысягин. По его словам, он даст возможность десяткам тысяч людей, которые прошли Донбасс и получили уникальный боевой опыт, защищать страну. Они мотивированы и патриотичны, а законопроект даст право привлекать их к защите территории на законном основании.

«Им (законопроектом) довольно активно занимается рабочая группа в Комитете, которую возглавляет народный депутат Федор Вениславский. В группе большое количество людей, не только военных, но и гражданских. И активисты, и люди, имеющие боевой опыт, и разведка, и юристы. Законопроект должен выйти таким, чтобы к нему не было никаких вопросов. И он будет», – подчеркнул депутат.

Второй законопроект – о частных военных компаниях (ЧВК), и его тоже ждут тысячи людей с огромным боевым опытом, которые в силу ряда причин не хотят возвращаться в ВСУ, уверяет автор.

По словам Мысягина, работа над ним пока что только на начальной стадии, поэтому особо подробно говорить о нем пока рано.

«Но это два революционных законопроекта, которые давно ждут люди с боевым опытом. Наберитесь терпения и ждите. Они будут», – резюмировал парламентарий.

Напомним, в СНБО раскрыли запасной план по возвращению Донбасса.

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