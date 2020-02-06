Российская Федерация готова отдать Украине Донбасс, но только формально, то есть, на тех условиях, которые будут выгодны Владимиру Путину

Такое мнение в эфире Ukrlife.tv высказал украинский политолог Кирилл Сазонов. Он вспомнил слова помощника Суркова, который говорил: "Украине нужно понять, что Донбасс вернется под украинский суверенитет исключительно формально".

Эксперт объяснил, что эти слова означают лишь то, что Киеву могут разрешить называть Донбасс Украиной, могут подарить возможность развесить государственные флаги, но по факту это все не будет нашей страной, а превратится в российский анклав. Который будет полностью антиукраинским и криминальным.

Сазонов заявил, что это реальность, которую мы сейчас имеем, кого-то такое положение дел устраивает, кого-то нет, но сейчас украинцы пребывают в неком состоянии болезни, а "от правильного диагноза, понравится нам он или нет, зависит выбор метода лечения".

"Если мы будем заниматься самоуспокоением, что вот-вот русские уйдут из Донбасса и он вернется – достаточно лишь туда запустить трансляцию украинских каналов или поехать позавтракать президенту на линии разграничения, то мы себя обманывает, то же самое, что при серьезном заболевании мы закрываем на него глаза, тем самым мы приближаем приговор", - отметил политолог.



Также ранее сообщалось, что ситуация на востоке Украины остается острой и напоминает "прогибание" перед оккупантами, а не установление мира. Такую мысль выразил лидер движения "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Сейчас интенсификация действий с октября очевидна, она в цифрах проявляется, примерно каждый месяц больше, чем год назад за тот же период. Почему-то все это: разведение, мосты, ослабление позиций блокады, обещания выплаты пенсий на той территории - не идет к быстрому миру", - отметил Билецкий