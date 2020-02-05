От президента РФ Владимира Путина отвернулись мощные мировые лидеры

Как сообщает Politeka.net, бывший предводитель террористов Донбасса россиянин Игорь Стрелков-Гиркин обвинил президента США Дональда Трампа и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что они предали главу РФ Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в сети.

По мнению бывшего боевика, президенты Соединенных Штатов и Турции воткнули Владимиру Путину еще один ножичек пониже спины.

При этом Гиркин нелестно отозвался об американском и турецком лидерах. По его мнению, Трамп и Эрдоган поступили, как завравшиеся трусы.

"Эти люди не умеют отвечать за собственные слова, и не желают этого делать. Поэтому Трамп и Эрдоган последовательно предают тех, кто был готов сражаться за них и рядом с ними", - набросился с обвинениями Гиркин.



Странно, что Гиркин делает такие громкие заявления, ведь недавно он присоединился к акции протеста возле здания Администрации президента РФ. Тогда он выступал против новой Конституции РФ и изменений, которые захотел внести Путин.

Кроме того, он тогда заявил, что никто не знает, где "реальный Путин". А также добавил, что о состоянии здоровья президента Российской Федерации ничего не известно, а вместо него на встречах присутствует его двойник.