Стало відомо, що чекає Україну після відставки Владислава Суркова з посади помічника російського президента Володимира Путіна у війні Кремля проти нашої країни

Як повідомляє Politeka.net, про це поміркував український журналіст і військовий оглядач Юрій Бутусов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Експерт вважає, що саму роль впливу соратника Путіна сильно перебільшують. Так як будь-які питання по Україні зводилися до того, що Сурков лише займався комунікаційним полем агресії та інформаційною війною. А от воєнні дії в Україні проводив саме президент РФ Володимир Путін.

Він зазначив, що агресивна політика проти України цілком належить Путіну, її очолювали Генштаб ЗС РФ і ФСБ, а Суркова у всьому цьому навіть «сірим кардиналом» не можна назвати. Він був лише виконавцем інформаційних завдань.

«У Росії про нього занадто багато говорять, насамперед, ображений і не визнаний «наполеон» Гиркин, але це просто від обмеженого кругозору», - написав Бутусов у своєму блозі.

Саме тому від перестановки нічого не зміниться для України, а стратегічні цілі України також залишаться колишніми. Головне завдання Путіна на сьогоднішній день - це змусити Україну припинити вогонь, визнаючи тим самим окупацію.

Разом з тим, Юрій Бутусов запевняє, що «пацифістська політика Володимира Зеленського відповідає довгостроковій стратегії Путіна» і в цьому велика помилка, адже така позиція послаблює наші позиції.

«Риторика президента послаблює опір російської агресії і підтверджує позицію Кремля про нездатність України контролювати всю свою територію. Україна відмовляється від боротьби за окуповані території, і тим самим допомагає Путіну закріпитися на них назавжди», - упевнений журналіст.

Експерт зробив висновок, що РФ зробить все можливе, щоб закріпитися на території України і ускладнити повернення окупованих Крима і Донбасу.

Путін відмовився від захоплення України, але лише на час, адже імперські плани господаря Кремля нікуди не поділися. Крім того, Путін веде війну з Україною спираючись на інституції, в той час Зеленський керує цією війною в ручному режимі, а системність у цьому питанні відсутня.

Бутусов також прогнозує, що війна в Україні продовжиться, але РФ просто змінить інструменти війни.

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