Такое покупают не от бедности

Министр Анна Новосад, которая жаловалась на низку зарплату, смогла себе позволить дорогую покупку

Об этом пишет Страна со ссылкой на данные Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Согласно данным декларации, 29-летняя Министр образования Анна Новосад купила квартиру Киеве у компании "Дисбуд". Общая площадь недвижимости 46,6 кв. м, а стоимость - 944,200 тыс. грн. Судя по метражу, можно предположить, что квартира однокомнатная.

Напомним, ранее Новосад попала в громкий скандал из-за того, что пожаловалась на низкую зарплату. Возмущение украинцев вызвала жалоба министра на то, что зарплаты в 36 тысяч гривен для нее хватает, чтобы нормально прожить, но этого будет мало, когда появится ребенок. Она добавила, что сейчас получает на 10 тысяч меньше, чем до этого она получала на должности руководителя директората Минобразования.

«Как те бедные депутаты уже достали своим хамством и жадностью», «Собаку смаженную она ещё не видела..», «Уволить без пособия!», «Пускай проживет на 2000», «А санитаркой она не хочет поработать на 4000гр?», – самое вежливое, что писали в комментариях по этому поводу в Сети.

Как сообщают СМИ, до Минобразования Анна Новосад вообще нигде не работала. Она получила кресло министра всего через шесть лет после того, как получила высшее образование.

Судя по последней покупке, финансовые дела у Анны Новосад идут не так плохо. Большинство украинцев при средней зарплате порядка 10-11 тыс грн точно не могут себе позволить такие покупки.

Также стоит отметить, что конечным бенефициарным владельцем "Дисбуда" является бизнесмен Александр Насиковский. Ранее он становился фигурантом ряда антикоррупционных расследований в СМИ.

Напомним, "нищую" Новосад послали искать новую работу.

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