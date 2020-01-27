Анна Игоревна Новосад — безграмотный министр образования Украины и тайная "подруга" премьера Алексея Гончарука.

Биография

Анна Игоревна Новосад родилась 28 июля 1990 года в городе Ладыжин, Винницкая область.

Семья

Информацию о своей семье Анна Новосад не распространяет.

Образование

В 2007 году она окончила Украинский гуманитарный лицей КНУ имени Тараса Шевченко.

В 2011 году получила степень бакалавра политологии в Киево-Могилянской академии.

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Маастрихтском университете, что в Нидерландах. Была стипендиатом Фонда Открытого Общества.

Анна также участвовала в Украинско-Канадской Парламентской Программе — с 2012 по 2013 год проходила стажировку в аналитических центрах Испании и Чехии.

Знает английский и немецкий языки.

Карьера и бизнес

В марте 2014 года Анна Игоревна Новосад стала советником Министра образования и науки Сергея Квита, возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН, которая собственно занимается программой «Горизонт 2020».

Стоит отметить, что данная программа — крупнейшая за всю историю ЕС по финансированию науки и инноваций с бюджетом около 80 миллиардов евро.

В 2015 году Украина стала ассоциированным членом «Горизонта» и получила возможность пользоваться всеми финансовыми возможностями, создавать собственные проектные предложения и научные консорциумы, получать финансирование как координаторы проектов.

В свою очередь, от Украины нужны идеи, с которыми можно выступать и бороться за гранты. 69 украинских проектов уже получили финансирование на сумму около 12 миллионов евро.

В 2017 году заняла должность гендиректора директората стратегического планирования и европейской интеграции.

В 2019 году стала нардепом Украины от партии «Слуга народа», баллотировалась под №50 в партийном списке.

29 августа 2019 года Анну Новосад избрали новым Министром образования и науки Украины.

Компромат

Как сообщают СМИ, до Минобразования Анна Новосад вообще нигде не работала. Она получила кресло министра всего через шесть лет после того, как получила высшее образование. Неизвестно, хватит ли ей знаний и опыта для управления столь важным ведомством.

Анна Новосад, которой доверили следить за образованием в Украине, сама допускает нелепые ошибки. Как заметили медиа, в неграмотности министра неоднократно упрекали пользователи соцсетей.

Так активист из ГО "Свобода" Ирина Фарион распечатала один из постов главы Минобразования, а затем выделила на нем ошибки. Их оказалось очень много.

Как предполагают СМИ, Анна Новосад могла получить должность из-за близких отношений с премьером Алексеем Гончаруком. Глава украинского правительства попытался скрыть их связь: "Гончарук и его друзья подтерли в фб совместные фото с Новосад, которая получила должность министра образования через постель премьера-профана".

Но не все снимки исчезли из сети. В Телеграм-канале "Темный рыцарь" опубликовали совместное фото Гончарука и Новосад в горах.

Анна Новосад также оскандалилась с заявлением о своей министерской зарплате. Ей показалась мала сумма, о которой большинство украинцев только мечтает - 36 тысяч гривен в месяц.

"В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату", - заявила министр.

В Кабмине отчитались, что за декабрь Анна Новосад получила зарплату в 138 тысяч гривен. До этого с сентября по ноябрь вместе со всеми надбавками ей выплачивали в среднем по 38 тысяч в месяц.

Журналисты обратили внимание, что Анна Новосад уже успела нарушить несколько своих обещаний. Так до конца 2019 года она не представила план работы Минобразования на 2020-й. Кроме того, министерство так и не приняло новый стандарт дошкольного образования.

Декларация

Начиная с 2015 года, Анна Игоревна Новосад регулярно предоставляет декларации о собственном имущественном и финансовом состоянии, а также о состоянии своей семьи. В декларации за 2018 год она указала такое недвижимое имущество:

квартиру в Киеве, площадью 103,04 м 2 , стоимостью 525 000 гривен (покупалась в 2008 году, принадлежит Новосад Галине Борисовне);

, стоимостью 525 000 гривен (покупалась в 2008 году, принадлежит Новосад Галине Борисовне); объект неоконченного строительства (квартира в Киеве), площадью 45,45 м2.

Анна указала одно транспортное средство — легковушку Toyota Yaris 2016 года выпуска.

Доход Анны Новосад за 2018 год составил 753 607 гривен.

Денежных активов у Анны нет.

Ссылки

Анна Новосад является пользователем социальной сети Facebook. У нее более 11 тысяч подписчиков. На своей странице она активно делится личным мнением, новостями из своей жизни, фотографиями.

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