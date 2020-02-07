Зарплаты руководителей госкомпаний Украины включают не только ставку, но доплаты и премии

Не все зарплаты руководителей украинских компаний есть в свободном доступе. Некоторые из них скрыты, так как они имеют право не показывать. Но доходы некоторых директоров можно узнать в ЕГРД (Едином государственном реестре деклараций) НАЗК, если они туда добровольно ее подали. Об этом пишет BBC Украина.

Самым оплачиваемым менеджером оказался руководитель Нафтогаза Андрей Коболев, доход которого составляет более 800 тысяч гривен. А вот руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого не так давно уволили, получал более 600 тысяч гривен, гендир "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук - более 510 тысяч гривен, руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский - более 330 тысяч гривен.

В зарплату менеджеров входит ставка и доплаты, а также премии, которые назначает наблюдательный совет, в который входят бизнесмены и общественные деятели, среди которых и иностранцы.

Этот совет ставит задачи перед директором, за которые и платят после этого премии.

Совет "Нафтогаза", например, после победы в Стокгольме над "Газпромом" проголосовал за выплату правительству компании бонусов в размере 4,5 миллионов долларов - это 1% от суммы, которую должна заплатить российская организация Украине.

Такие советы появились несколько лет назад, в 2016 году, когда парламент принял изменения в закон "Об управлении объектами государственной собственности".

Ранее мы сообщали,. что руководители «Нафтогаза» за год зарабатывают в среднем почти по четыре миллиона гривен.

О том, сколько на самом деле получают руководители украинской газовой компании, говорится в результатах финансовой проверки, проведенной независимым аудитором «Делойт енд Туш ЮСК». В своем исследовании эксперты опирались на данные с официального сайта «Нафтогаза».

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