Глава РФ Владимир Путин уходит из российской политики раньше окончания его президентского срока

Такое предположение сделал российский политолог Валерий Соловей для журналистов издания Обозреватель. Кроме того, он добавил, что с поста президента РФ Путин уйдет по личным обстоятельствам, а с 2022 года глава РФ не будет присутствовать в публичной политике.

По его мнению, для этого в РФ создают Госсовет, который сможет управлять Россией и без президента.

Эксперт отмечает, что изменения в Конституции РФ давно задумывались, а прорабатывались с 2017 года.

"Путин торопится и это самое важное, что надо понимать. Его время ограничено", - заявил российский политолог.

По его словам, Путин не будет использовать метод передачи власти бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. В силу того, как устроена политика в РФ такой сценарий, кажется, маловероятным. Да и Назарбаев передал власть своим родственникам.

"Возможны различные варианты: Путин может возглавить Госсовет, желая уйти в тень. Но также Госсовет может управлять страной в ситуации фактического отсутствия президента. Пока единого решения не принято", – заверил российский эксперт.

Также ранее сообщалось, что вопрос с преемником президента РФ Владимира Путина пока открыт. Такое мнение озвучил бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев

Эксперт не верит, что новый премьер Российской Федерации Михаил Мишустин может стать преемником Владимира Путина.