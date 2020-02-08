Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь стал жертвой для насмешек в соцсетях
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления новой карикатуры стала новость о том, что США готовы поставлять в Беларусь нефтепродукты в обмен на отказ от поставок из России.
В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Сергей Елкин.
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На карикатуре можно увидеть Владимира Путина в образе Карлсона, который стоит перед Александром Лукашенко и задает следующий вопрос: "А как же я? Ведь я лучше, чем Помпео!".
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и подчеркнули, что нынешняя ситуация с визитом Помпео в Беларусь напоминает историю с беглым Виктором Януковичем, которго Кремль отговорил от подписания Ассоциации с ЕС.
"Янукович тоже так делал", "Приревновал! Батька умело флиртует!", "Почему то очень долго соображал, зачем ему пропеллер", "Хуже собаки? Да вы чего?", "Прелестно!", "В Ростове уже сидит один многовекторный, делов то. К слову, переговоры идут совсем не в Минске, так что пропеллер другому приятелю надо бы пририсовать", "Не очерняйте, пожалуйста, светлую память Карлсона....", "Шантаж...", - шутят они в комментариях под новой фотожабой.
Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин продолжает громко позориться в социальных сетях.
На этот раз Владимира Путина высмеяли за заявление, которой он сделал на рабочем совещании с бывшими членами правительства Российской Федерации.
Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал блогер под псевдонимом "Профессор Преображенский".
"Путин благодарит членов старого правительства. И надеется, что на новых местах они используют свой «производственный опыт». Производственный опыт. У людей, которые десятилетиями протирали штаны в кабинетах и там же пилили бюджет, производственный опыт, конечно, огромный", - говорится в подписи к видеоролику.
Пользователи гневно отреагировали на конфуз Владимира Путина и отметили, что встреча лидера Кремля с бывшими членами правительства РФ больше похожа на "сходку воров в законе".
Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".
Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".
Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.