Пятый украинский президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко уже дважды летал во Францию с начала 2020 года

В целом, отпуск в Европе стоил бывшему украинскому главе 712 038 гривен, согласно опубликованным в декларации данным.

Петр Алексеевич внес существенные изменения в декларацию, зарегистрировав тем самым расходы на туристические услуги во Франции, которые составили в первом случае 514 621 гривну и во втором - 197 417 гривен.

Ранее мы сообщали, экс-президент Порошенко засветил в Раде дорогой телефон. Его засняли в сессионном зале с iPhone Pro Max в руке. Минимальная стоимость этого аппарата составляет около 36 тысяч гривен. Наиболее дорогой составляющей является тройная камера, которая значительно увеличивает качество сделанных фото. Ранее бывший гарант использовал серебристый iPhone X.

Здесь стоит упомянуть, что с 1 января минимальная зарплата в Украие составляет 4 723 гривен - телефон Порошенко "тянет" на 7 "минималок".

Также мы писали, украинский политолог Олег Соскин обеспокоен тем, что Порошенко, по его словам, "настроен на кровь". И если он снова получит власть, то действовать будет еще более жестко.

Политолог объяснил это тем, что Порошенко стал лидером мощной кланово-олигархической группы, которая сильно выросла за пять лет его президентства, и всячески стремится сохранить свои позиции.

По словам Соскина, Владимир Зеленский сильно отличается от своего предшественника. Порошенко же считает себя маршалом "всех времен и народов". И именно из-за этого мы сегодня имеем войну с Владимиром Путиным, отметил Соскин.

Но пока пятый президент лелеет надежду на возвращение и "месть", его рейтинг неумолимо падает, в том числе и в регионах.

"Порошенко начал критически терять вес в регионах. Источник поясняет это тем, что, чем ближе выборы, тем больше региональной элиты будет отказываться от бренда «Евро Солидарности». Многие уже начали массово ходить по другим политическим проектам и пытаться «трудоустроится», - отмечалось в сообщении Телеграм-канала "Легитимный".

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.