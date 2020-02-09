Украинец Григорий Воля в песне саркастически высмеял заявление "Слуги Народа" Евгения Брагара, который предложил пенсионерке рассчитаться за газ собакой

Об этом сообщает Politeka.net (для прослушивания песни дочитайте до конца).

В шутливой песне, которая опубликована на Youtube-канале Григория Воли и активно репостится в Facebook, высмеивается скандальное предложение нардепа от "Слуги Народа" Евгения Брагара. Напомним, тот предложил пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами за газ.

Воля поет, что математика рассчетов за коммуналку у наших депутатов простая. Если есть "две собаки, три кота", то и платить за газ есть чем. "Заплатіть ще за воду, не робіть державі шкоду, і продайте хом'яка, з нього вигода яка", - поет исполнитель.

"Продай собаку, заплати за газ, вже навіть кури сміються з нас", - поет автор в припеве.

Также Воля обыгрывает ситуацию, когда пришла квитанция за газ и пес Шарик прячется. "У ліс біжи не оглядайся, ховайся Шарік, біжи спасайся".

"Я дам відповідь таку, у голові в когось куку. А Шаріка я не продам, хай депутат за газ заплатить сам", - резюмує автор.

Под видео на Youtube и в Facebook украинцы принялись активно комментировать шутливую песню.

"Да і сміх, і гріх -казали колись наші бабусі. Григорій клас" " Інтересно цей сміливий хлопець на роботу ходить чи вже ховається від газових спеціалістів по собаках. Народна творчість. Дай Бог!", " А навіщо з ними жить?Майдан нам на допомогу!Перший раз, чи що?"

Также добавим, что "подвиги" Брагара могут стоить ему мандата. На сайте президента Украині люди собирают подписи под петицей за лишение одиозного нардепа мандата.

"Євгену Брагару не місце в Верховній Раді", - написал автор петиции.

Напомним, слуга народа сказал украинцам продать собаку ради коммуналки и сильно поплатился.

Как сообщала Politeka, Брагара собираются отправить в армию после скандала с собакой: "время пришло"