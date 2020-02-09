Политолог Валерий Соловей уверен, что гражданской войны после ухода президента России Владимира Путина не стоит ждать

По словам Соловья, самый важный вопрос - это кто окажется у власти после Путина. Ведь ничего такого не произойдет в итоге. Страна будет в кризисе, но ничего глобального. Об этом пишет "Обозреватель".

"После ухода Путина ничего апокалиптического в России не случится. Будет политическая сумятица, кризис. Внесение поправок в российскую Конституцию – это начало политического кризиса. Система госуправления ставится под сомнение. Кризис приобретет открытые формы, но к гражданской войне это не приведет", – сказал политолог.

Эксперт добавил, что предсказать, кто будет править, невозможно. Может быть будет реалистическое правительство, а возможно придут те люди, которые намного хуже Путина.

"Сейчас этого предсказать невозможно. Если будет более-менее реалистическое правительство, оно урегулирует отношения с Украиной и с окружающим миром. Не внешняя политика будет для него приоритетом, а решение внутренних задач. Однако в Кремле есть люди, гораздо более опасные для мира, чем Путин. Это силовики, и власть может оказаться в их руках", – заключил Соловей.

Ранее мы сообщали, что глава РФ Владимир Путин уходит из российской политики раньше окончания его президентского срока.

Такое предположение сделал российский политолог Валерий Соловей. Кроме того, он добавил, что с поста президента РФ Путин уйдет по личным обстоятельствам, а с 2022 года глава РФ не будет присутствовать в публичной политике.

По его мнению, для этого в РФ создают Госсовет, который сможет управлять Россией и без президента.

Эксперт отмечает, что изменения в Конституции РФ давно задумывались, а прорабатывались с 2017 года.

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