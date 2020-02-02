Президент России Владимир Путин покинет пост досрочно, а к 2022 году его не будет в числе влиятельных политиков

Об этом в интвервью порталу OBOZREVATEL рассказал известный российский политолог Валерий Соловей, который часто делится инсайдами из Кремля.

По словам политолога, время Путина во власти сильно ограничено. И быстрые изменения в Конституции РФ подтверждают, что глава Кремля собирается уходить.

"Время Путина ограничено, он не будет оставаться у власти и уйдет досрочно: в 2022 году его уже не будет ни в российской, ни в международной политике", - заявил эксперт.

При этом Соловей отметил, что передача власти в РФ по казахскому сценарию невозможна из-за особенностей политики в России. В связи с этим создалась ситуация, что "передать власть некому, и это вечная проблема диктатора", - добавил он.

В тоже время, такие люди как Дмитрий Медведев, которому Путин доверяет, вряд ли смогут удержаться у власти.

В связи с отсутствием преемника, Россию ждет политический кризис, который начался уже сейчас, с внесением поправок в Конституцию.

"Кризис приобретет открытые формы, но ничего страшного не случится, гражданской войны не будет. Кто потом окажется у власти в России – предсказать невозможно", – заверил Словоей.

Эксперт добавил, что приход реалистического правительства позволит урегулировать отношения с Украиной и с окружающим миром.

Напомним, что слухи о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин серьезно болен, снова вышли на первый план. По этой причине он якобы может не доработать до конца каденции.

Так, недавно инсайдерскую информацию опубликовал телеграмм-канал «Кремлевский мамковед».

«На днях консилиум видных российских и зарубежных врачей поставил Путину диагноз: результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Данную информацию одновременно подтверждают не связанные между собой источники из Совбеза и АП. Спешка с переписыванием Конституции началась сразу после диагностирования недуга», – говорится в сообщении.

Напомним, у Путина обнаружили необычное заболевание: "такой синдром был у Горбачева".

Как сообщала Politeka, Путин болен: «диагноз» случайно слили в сеть, «это неизбежно».

Также Politeka писала, что у Путина обнаружили серьезное заболевание: «такое же было у Сталина и Гитлера».