Президент РФ Владимир Путин готов к новой "гибридной операции", которая приведет к войне

Такое мнение озвучил российский политолог Валерий Соловей в интервью одному из российских СМИ.



Политолог уточнил, что сам глава РФ невольно выказал свои планы на нашумевшем послании Федеральному Собранию. По мнению Соловья, новая война станет неизбежной, если в новом правительстве Путина заменят министра обороны.

Кроме того, он уточнил, что жертвой российской агрессии может стать не только Украина и Беларусь, но и страны Балтии.



"Это было задумано давно. И по большому счету это идея геополитического реванша - реванша в истории. Помните, Владимир Владимирович все время говорил, что распад Советского Союза — крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. Он хочет знать в истории реванш. И этой идеей он движим, по крайней мере, с 2009 года, по крайней мере, с 2009 года он последовательно, шаг за шагом этот реванш готовит", - заявил российский эксперт.



По мнению Соловья, в случае агрессии Кремля НАТО не защитит страны Балтии от агрессии РФ, так как на то необходима воля президента США Дональда Трампа, а он питает теплые чувства к российскому коллеге. Он подчеркнул, что Кремль активно готовит всю страну к новой войне-агрессии.



"Ситуация будет развиваться по трагическому руслу, я это знаю. Если вы обратите внимание на массовые эвакуации школ сперва в Москве, теперь в других городах - это же подготовка к введению чрезвычайного положения. Это же планово", - резюмировал политолог.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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