Владимир Путин будет и дальше навязывать Украине свои "хотелки"

Президент РФ Владимир Путин готов на все лишь бы Донбасс достался Украине на его условиях

Об этом заявил советник директора Национального института стратегических исследований, украинский дипломат Андрей Веселовский в издании IPG.

Он прогнозирует, что Владимир Путин в любом случае будет навязывать Украине именно приднестровский сценарий, ведь РФ все сложнее терпеть санкции из-за Донбасса, которые постоянно вводят в Европе и США. Ко всему прочему, их начал беспокоить имидж, который они теряют на международной арене, а также бюджетное содержание оккупированных территорий.

Веселовский предостерег, что Украина может забыть об европейском будущем и вступлении в НАТО, если согласится на приднестровский сценарий, пытаясь реинтегрировать Донбасс.

"Следовательно, даже если предположить, что огонь на линии разграничения прекратится, граждане смогут свободно перемещаться и установится режим обмена товарами и услугами, движение Украины по избранному ею пути остановится. Для украинцев – это их национальный выбор, а в самопровозглашенных "Л/ДНР", как и в Приднестровье, отвергают такое будущее", – отметил эксперт.



Ко всему прочему, эксперт добавил, что надеяться на то, что вооруженные формирования ОРДЛО перестанут стрелять и сами уйдут, нельзя. Равно, как и признавать самопровозглашенных марионеток чужого государства властью.

Он также добавил, что Донбасс опять станет неотъемлемой частью Украины, когда на границу с РФ вернутся украинские пограничники, а на демилитаризированной земле заработают международные силы, долго и терпеливо восстанавливающие ее.

"Долго ждать? Да, наверное, не один год, и не в мечтах, а в трудах. Зато получится сильное демократическое европейское государство, а не чемодан без ручки", – резюмировал эксперт.

Также ранее сообщалось, что ситуация на востоке Украины остается острой и напоминает "прогибание" перед оккупантами, а не установление мира.

Такую мысль выразил лидер движения "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

По его словам, развитие событий на Донбассе (обстрелы, погибшие и раненные) говорят о том, что ситуация не меняется, а если взглянуть на цифры, и того хуже, чем год назад.