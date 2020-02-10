Президент РФ Владимир Путин готов на все лишь бы Донбасс достался Украине на его условиях
Об этом заявил советник директора Национального института стратегических исследований, украинский дипломат Андрей Веселовский в издании IPG.
Он прогнозирует, что Владимир Путин в любом случае будет навязывать Украине именно приднестровский сценарий, ведь РФ все сложнее терпеть санкции из-за Донбасса, которые постоянно вводят в Европе и США. Ко всему прочему, их начал беспокоить имидж, который они теряют на международной арене, а также бюджетное содержание оккупированных территорий.
Веселовский предостерег, что Украина может забыть об европейском будущем и вступлении в НАТО, если согласится на приднестровский сценарий, пытаясь реинтегрировать Донбасс.
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"Следовательно, даже если предположить, что огонь на линии разграничения прекратится, граждане смогут свободно перемещаться и установится режим обмена товарами и услугами, движение Украины по избранному ею пути остановится. Для украинцев – это их национальный выбор, а в самопровозглашенных "Л/ДНР", как и в Приднестровье, отвергают такое будущее", – отметил эксперт.
Ко всему прочему, эксперт добавил, что надеяться на то, что вооруженные формирования ОРДЛО перестанут стрелять и сами уйдут, нельзя. Равно, как и признавать самопровозглашенных марионеток чужого государства властью.
Он также добавил, что Донбасс опять станет неотъемлемой частью Украины, когда на границу с РФ вернутся украинские пограничники, а на демилитаризированной земле заработают международные силы, долго и терпеливо восстанавливающие ее.
"Долго ждать? Да, наверное, не один год, и не в мечтах, а в трудах. Зато получится сильное демократическое европейское государство, а не чемодан без ручки", – резюмировал эксперт.
Также ранее сообщалось, что ситуация на востоке Украины остается острой и напоминает "прогибание" перед оккупантами, а не установление мира.
Такую мысль выразил лидер движения "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
По его словам, развитие событий на Донбассе (обстрелы, погибшие и раненные) говорят о том, что ситуация не меняется, а если взглянуть на цифры, и того хуже, чем год назад.
Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.
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