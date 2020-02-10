Невзоров вивів на чисту воду винних у катастрофі, яка сталася на Донбасі

Російський публіцист Олександр Невзоров назвав головного винуватця в катастрофі з МН17

Прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі. Серед обвинувачених терористи: Ігор Гіркін, Дубинський Сергій, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Цю подію прокоментував російський публіцист Олександр Невзоров виступаючи на радіостанції Ехо Москви. Він висловив упевненість в тому, що головним відповідачем серед інших терористів буде тільки Гіркін.

"Я розумію, що у кремлівських творців "ДНР" безодня розуму. Набрати бомжів, кримінальників, реконструкторів, призначити їх президентами, міністрами оборони, дати їм серйозну зброю – і думати, що непоправного не станеться", – зазначив журналіст.

Невзоров висловив радість через те, що нарешті причетні до трагедії "допригались" та їх чекає суд. У нього на деякий час склалася впевненість, що це ніколи не трапиться, суд у Нідерландах поступово розплутує цю трагедію.

"Загалом все очікувано - допригались. Чомусь була ілюзія, що ця хвилина ніколи не настане, що ніколи правда у всій її детальній та документальній повноті не буде пред'явлена", - резюмував Невзоров.

Також раніше повідомлялося, що Російської Федерації прийдеться вибачатися за те, що вони окупували Донбас і напали на інші країни.