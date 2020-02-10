Російський публіцист Олександр Невзоров назвав головного винуватця в катастрофі з МН17
Прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі. Серед обвинувачених терористи: Ігор Гіркін, Дубинський Сергій, Олег Пулатов і Леонід Харченко.
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Цю подію прокоментував російський публіцист Олександр Невзоров виступаючи на радіостанції Ехо Москви. Він висловив упевненість в тому, що головним відповідачем серед інших терористів буде тільки Гіркін.
"Я розумію, що у кремлівських творців "ДНР" безодня розуму. Набрати бомжів, кримінальників, реконструкторів, призначити їх президентами, міністрами оборони, дати їм серйозну зброю – і думати, що непоправного не станеться", – зазначив журналіст.
Невзоров висловив радість через те, що нарешті причетні до трагедії "допригались" та їх чекає суд. У нього на деякий час склалася впевненість, що це ніколи не трапиться, суд у Нідерландах поступово розплутує цю трагедію.
"Загалом все очікувано - допригались. Чомусь була ілюзія, що ця хвилина ніколи не настане, що ніколи правда у всій її детальній та документальній повноті не буде пред'явлена", - резюмував Невзоров.
Також раніше повідомлялося, що Російської Федерації прийдеться вибачатися за те, що вони окупували Донбас і напали на інші країни.
Таку думку озвучив російський публіцист Олександр Невзоров.
Він також заявив, що окупація Росією територій України, Молдови та інших сусідніх країн була фатальною помилкою, яку треба виправляти.
Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.
Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.
Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.