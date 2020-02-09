Глава РФ Володимир Путін йде з російської політики раніше закінчення його президентського терміну

Таке припущення зробив російський політолог Валерій Соловей для журналістів видання Обозреватель. Крім того, він додав, що з поста президента РФ Путін піде за особистими обставинами, а з 2022 року глава РФ не буде присутній в публічній політиці.

На його думку, для цього в РФ створюють Держраду, яка зможе керувати Росією і без президента.

Експерт відзначає, що зміни в Конституції РФ давно замислювалися, а опрацьовувалися з 2017 року.

"Путін поспішає і це найважливіше, що треба розуміти. Його час обмежений", - заявив російський політолог.

За його словами, Путін не буде використовувати метод передачі влади колишнього лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва. В силу того, як влаштована політика в РФ такий сценарій, здається, малоймовірним. Та й Назарбаєв передав владу своїм родичам.

"Можливі різні варіанти: Путін може очолити Держраду, бажаючи піти в тінь. Але також Держрада може керувати країною в ситуації фактичної відсутності президента. Поки що єдиного рішення не прийнято", – запевнив російський експерт.

Також раніше повідомлялося, що питання з наступником президента РФ Володимира Путіна поки відкрите. Таку думку озвучив колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов

Експерт не вірить, що новий прем'єр Російської Федерації Михайло Мішустін може стати наступником Володимира Путіна.