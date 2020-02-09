Президент Володимир Зеленський абсолютно не переносить критику, оскільки звик до оплесків

Як повідомляє Politeka, про це в ефірі програми «Влада Влащенко» розповів телеведучий Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Вважаю, що закриють канали. Українізація буде повністю, а Зеленський "дасть нам прикурити". Я ж не випадково сказав про недоліки. У мене були свої думки з приводу його достоїнств. Але з приводу недоліків сумнівів не було. І вони виправдовуються. Знаєте, його головна проблема полягає в тому, що він не бачить головних проблем. З моєї точки зору. Зеленський не терпить нічого, крім оплесків. Тобто, можна заходити і відразу в руки плещуть. Все», - зазначив він.

При цьому, стверджує Пальчевський, Зеленський відноситься до тих людей, які «все життя знаходяться в образах».

«Багато ходить розмов про те, що Зеленський чесний товариш. Що він справедливий і так далі. Я цій частині його життя не знаю. Я весь час думав про Зеленском, що є люди, які все життя знаходяться в образах. І ці люди дуже люблять телебачення. Наприклад, Оля Фреймут. Всі очаровались президентом Зеленським і вибрали його. Порівняно з Порошенком він поровней. Але наскільки він відповідає розумію "людина», - підкреслив він.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Також Politeka писала, що Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу з «слугою народу».