Андрій Пальчевський назвав корупцію головною проблемою в боротьбі з вірусами в Україні

Тему української медицини журналіст обговорив в ефірі телеканалу 112 Україна (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Пальчевський прокоментував повідомлення про те, що в нашій країні поширюється епідемія грипу, через яку нещодавно загинув українець.

«Що є взагалі головною проблемою у боротьбі з вірусом в нашій країні? В інших не знаю, а в нашій – корупція, як зазвичай. У нас куди не повернешся – у нас все ось ця політсистема божевільна, яка була створена для знущання над власним народом», - обурився журналіст.

Він підкреслив, що важко уявити собі німецьких чиновників, які отримали б гроші на фінансування медицини і тут же почали б переконувати людей, що витратять їх куди треба. За словами Пальчевського, в Німеччині це само собою зрозуміла істина.

«А у нас ми звикли до того, що ми передали, а лікарні заробляють, ми видали дітям, а отримали не ті діти. Я думаю, що боротися з вірусом невіри в країну повинна була нова влада», - заявив Пальчевський.

У той же час він зізнався, що у нього за місяці правління команди Зеленського ця невіра тільки зміцнилося. Журналіст підкреслив, що владі потрібно налагодити діалог із суспільством.

До цього ми писали про те, що Пальчевський розповів, що Володимир Зеленський абсолютно не переносить критику, оскільки звик до оплесків.

«Вважаю, що закриють канали. Українізація буде повністю, а Зеленський "дасть нам прикурити". Я ж не випадково сказав про недоліки. У мене були свої думки з приводу його достоїнств. Але з приводу недоліків сумнівів не було. І вони виправдовуються. Знаєте, його головна проблема полягає в тому, що він не бачить головних проблем. З моєї точки зору. Зеленський не терпить нічого, крім оплесків. Тобто, можна заходити і відразу в руки плещуть. Все», - зазначив він.

Нагадаємо, Пальчевський назвав головну слабкість Зеленського: «Можна заходити і відразу…».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив реальну ситуацію з коронавірусом і загрозу для України.

Також Politeka писала, що Пальчевський прийшов під вікна Зеленського і поставив головне питання через скандал з ринком землі.