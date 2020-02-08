Український телеведучий та журналіст Андрій Пальчевський прокоментував ситуацію, що склалася з тест-системами, необхідними для діагностики коронавіруса

Як передає Politeka.net, він опублікував відео, яким поділився у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися, проскролльте вниз).

За його словами, українці, які побували в Китаї, має зв'язуватися один з одним, для того, щоб вірус не розповсюджувався, і його можна було визначити.

"86 осіб померло сьогодні. Це найбільша кількість жертв коронавіруса в Китаї. Що відбувається насправді? Розвідка США вважає, що як мінімум в 5-6 разів занижено кількість хворих. Це може означати, що кількість заражених за межами Китаю може бути більше. Сьогодні після евакуації хворих їх Уханя, Україна єдина країна, яка не посадила цих нещасних людей під карантин. У американців все побували в Китаї знаходяться на двотижневому карантині на п'яти військових базах. У нас - яких нещасних 30 тест-систем", - зазначає він.

За словами Пальчевського, люди, які були в Китаї повинні зв'язатися один з одним на той випадок, якщо раптом хтось із них захворіє або передасть цей вірус.

"Щоб можна було без нашої нікчемною медичної системи знаходити цих людей. Залишається сподіватися тільки на громадянську відповідальність", - вважає він.

Крім того, він зазначив, що 30 тест-систем для визначення вірусу на 40-мільйонну країну, це смішно.

Умерло 86 за ночь... умерло 86 за ночь... Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 8. Februar 2020

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