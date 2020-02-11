Президент України Володимир Зеленський поговорив з керівником ВП Андрієм Богданом перед його звільненням

Андрій Богдан після розмови з Володимиром Зеленським написав заяву про відставку. Про це повідомляє УП з посиланням на свої джерела в Офісі Президента.

Богдан перед звільненням зібрав своїх заступників і натякнув, що йде у відставку. Він сказав: "Тепер кожен сам за себе".

З'явилися чутки, що це сигнал для прем'єра Олексія Гончарука. Андрія Богдана можливо призначать новим керівником уряду замість поточного глави Кабміну.

На сайті Президента вже з'явилося кілька указів. В одному з них про звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП. Після цього звільнили Андрія Єрмака з посади помічника президента і призначили його керівником Офісу Президента.

Раніше ми повідомляли, що на сайті президента України Володимира Зеленського з'явився Указ про призначення нового керівника Офісу президента.

Згідно з указом №48/2020 головою Офісу стає Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу глави держави Андрія Богдана і призначив на цю посаду Андрія Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника президента.

Повідомлялося, що Андрій Богдан залишає посаду керівника Офісу президента України.

Інформація про можливу відставку Андрія Богдана спочатку була опублікована Telegram-каналом "Новина".

"Інсайдерські джерела з ОП повідомляють, що з кабінету голови Офісу президента Андрія Богдана близько 18:00 почали виносити речі", – йшлося у вчорашньому повідомленні.

"Як би це не звучало, але Андрій Богдан таки зібрався у відставку. У нас є підтвердження вже від чотирьох не пов'язаних між собою джерел з оточення президента і самого Богдана. Однак офіційної інформації від Офісу, президента або поки ще голови ВП отримати поки не вдалося", - повідомив ще одне джерело.

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