Нардеп от «Слуги народа» Андрей Холодов рассказал о том, что за полчаса до заседания комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики был уволен исполняющий обязанности главы ГФС

Как сообщает Politeka, об этом он написал у себя в Facebook.

«Сегодня на 14.00 было запланировано заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Планировалось рассмотреть список законопроектов, утративших актуальность, и заслушать и.о. Главы ГФС Дениса Гутенко. Мы его вызывали уже третий раз - и все время он уклонялся от отчёта. Гутенко успел прислать депутатам бессмысленные бумаги без цифр и без ответов на конкретные вопросы. Депутаты планировали ему объяснить, что так не подходит и предьявить список профессиональных претензий», - отметил он.

Холодов уточнил, что инцидент произошел за считанные минуты до начала заседания Кабинета министров.

«Но сегодня Гутенко уволили за час до начала заседания Комитета. Депутаты узнали о том, что его не будет, за полчаса до начала заседания. Узнали через WhatsAp. Країна у смартфоні 😂», - подчеркнул он.

В результате инцидента, заседание было сорвано. А об остальных вопросах повестки дня «решили почему-то забыть».

«С организацией работы Комитета сегодня получился бардак. В общем, депутаты, которые сегодня пришли на работу - на заседание налогового Комитета - решили обратиться в Регламентный комитет ВРУ с просьбой рассмотреть вопрос срыва заседания налогового комитета и вопросы правовой ответственности за это. Так дело не пойдёт. Депутаты решили разобраться, кто и для чего сорвал заседание Комитета сегодня», - уточнил он.

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