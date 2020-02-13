Российское общество в последнее время развивается и теряет доверие к Владимиру Путину

Владимир Путин стремительно теряет рейтинг в Российской Федерации, что делает его более опасным, чем он был раньше

Такое мнение выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович на страницах издания Обозреватель.

Он отметил, что рейтинг Владимира Путина сейчас стремительно снижается, и об этом говорит даже социология. По мнению эксперта, такая картина наблюдалась еще в 2013 году.

В том году президент РФ начал повышать свой президентский рейтинг, совершая международные преступления, а также "накачивая российское общество пропагандой и ненавистью к Украине.

"Старую обезьяну, как известно, новым трюкам обучить невозможно. Поэтому не стоит исключать, что Путин снова захочет поднять собственный рейтинг с помощью очередной международной авантюры. Правда, дважды в одну и ту же реку войти удается далеко не каждому", - написал Слава Рабинович в своем блоге.

Ко всему прочему, он добавил, что российское общество в последнее время развивается и эффект от "Крымнаш" давно испарился. А окончательно рейтинг Путина добили "пенсионная реформа", в сочетании с постоянно снижающимися реальными доходами россиян.

По словам финансиста, в января текущего года Путин пошел на "очередное безумие".

"Он хочет переписать Конституцию РФ, и, по сути, демонтировать конституционный строй. Это означает, что президент в панике, и он боится. Чем больше ошибок наделает Путин на данном этапе за единицу времени, тем быстрее Россия избавиться и от него, и от путинизма в целом", - резюмировал эксперт.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

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