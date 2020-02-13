Президент Росії Володимир Путін намагається відновити владу Москви над колишніми республіками Радянського Союзу
Для повернення влади над колишніми республіками Радянського Союзу президент Володимир Путін робить нові зусилля з підкорення Білорусі.
Про це пише американське видання The Washington Post.
У виданні зазначили, що президент Білорусі Олександр Лукашенко чинить супротив з останніх сил. Хоча він і не є привабливим партнером для Заходу, його спроба врятувати свою країну заслуговує підтримки.
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Російський президент Володимир Путін призупинив постачання субсидованої нафти в Білорусь, а від неї залежить практично вся економіка країни. Одночасно він вимагає від Лукашенка виконання союзного договору.
У той же самий час, Лукашенко показав напоказ свій опір російському тискові. Наприклад, купив танкер з нафтою у Норвегії, а також зустрівся з держсекретарем США Майк Помпео в Мінську. Це стала перша зустріч з главою Держдепартаменту, починаючи з 1993 року.
Одночасно з цим Помпео запевнив Лукашенко, що американські виробники енергії готові поставити 100% необхідної Мінську нафту за конкурентними цінами.
Раніше ми розповідали про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко може ініціювати замовне вбивство на себе через невдалі переговорів з Володимиром Путіним.
Це дуже боляче вдарить по бюджету країни, і Лукашенко буде змушений витратити сотні мільйонів доларів на закупівлю нафтопродуктів в інших країнах. Високі ціни на нафту потягне за собою подорожчання пасажирських і вантажних перевезень до Білорусі.
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