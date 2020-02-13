Президент Росії Володимир Путін намагається відновити владу Москви над колишніми республіками Радянського Союзу

Для повернення влади над колишніми республіками Радянського Союзу президент Володимир Путін робить нові зусилля з підкорення Білорусі.

Про це пише американське видання The Washington Post.

У виданні зазначили, що президент Білорусі Олександр Лукашенко чинить супротив з останніх сил. Хоча він і не є привабливим партнером для Заходу, його спроба врятувати свою країну заслуговує підтримки.

Російський президент Володимир Путін призупинив постачання субсидованої нафти в Білорусь, а від неї залежить практично вся економіка країни. Одночасно він вимагає від Лукашенка виконання союзного договору.

У той же самий час, Лукашенко показав напоказ свій опір російському тискові. Наприклад, купив танкер з нафтою у Норвегії, а також зустрівся з держсекретарем США Майк Помпео в Мінську. Це стала перша зустріч з главою Держдепартаменту, починаючи з 1993 року.

Одночасно з цим Помпео запевнив Лукашенко, що американські виробники енергії готові поставити 100% необхідної Мінську нафту за конкурентними цінами.